Ответ найден: когда решат проблему дольщиков в Саратовской области Саратовские долгострои будут достроены через механизм Фонда защиты прав дольщиков

Уже в ноябре этого года после прохождения необходимых процедур на Наблюдательном совете Фонда защиты прав дольщиков может быть принято решение о достройке или выплате компенсаций саратовским дольщикам, которые вложили свои деньги в строительство жилья, но до сих пор его не получили. Об этом стало известно в минувший четверг, 12 сентября, по итогам встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина и представителей федерального Фонда защиты прав граждан с участниками долевого строительства. Проблема может быть решена в следующие три года.



Сегодня в Саратовской области есть дольщики, ждущие несколько десятков лет свои квартиры, за которые когда-то заплатили деньги, отметил на встрече с участниками долевого строительства председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, сегодня для решения проблемы к каждому дому должен быть индивидуальный подход. Он также добавил, что за расходованием средств на строительство будет установлен чёткий контроль.

«Для финансирования достройки проблемных объектов по поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина в 2019 году Правительством РФ Фонду защиты прав дольщиков выделено 16 млрд рублей. Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко поручил определить 35 регионов, в которых федеральная программа достройки проблемных объектов будет реализована в первую очередь. В их число вошла и Саратовская область», — прокомментировал Александр Плутник.

По данным портала наш.дом.рф, единый реестр проблемных объектов включает 43 незавершенных многоквартирных дома в Саратовской области от 28 застройщиков. В отношении 24 застройщиков, которые осуществляли строительство 36 домов, введена процедура банкротства и по ним требуется принятие решений о порядке восстановления прав граждан. Это более чем 4,5 тысячи обманутых семей. Реестр проблемных объектов создан 1 июля и постоянно обновляется.

Накануне заседания, в правительстве Саратовской области, заместитель гендиректора ДОМ. РФ и генеральный директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Олег Говорун осмотрел объекты застройщиков «Град-Инвест», «КапиталСтрой», «Новый дом», «СаратовРегионСтройС», права дольщиков которых планируется восстановить.

На сегодняшний день Фонд защиты прав дольщиков рассмотрел обращение Саратовской области о достройке 31 жилого дома. Уже инициированы процедуры по выделению средств на защиту прав обманутых дольщиков, купивших квартиры в этих домах, рассказал Олег Говорун.

Напомним, что в августе 2019 года в регионе зарегистрирована некоммерческая организация в виде Фонда субъекта РФ для достройки проблемных жилых домов. По остальным проблемным объектам будут приняты решения совместно с правительством Саратовской области.

Как заметил Вячеслав Володин, Саратовская область вошла в пятерку первых регионов, где появился такой Фонд.

«Индивидуальный подход к каждому дому, соблюдение графиков строительства, качественных показателей, прямые коммуникации с дольщиками. Уверен, взаимодействие с крупнейшей компанией, которая реализует жилищную политику государства по всей стране, даст нам новый импульс в повышении собственной эффективности и профессионализма», — сказал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Планируется, что на Наблюдательном совете Фонда защиты прав дольщиков будет принято решение о целесообразности завершения строительства многоквартирных домов или выплате компенсаций участникам долевого строительства.

«Найдено решение, при котором через три года мы сможем заявить — больше в России проблемы обманутых дольщиков нет», — сказал спикер на встрече с обманутыми дольщиками.

По его словам, в рамках действующего законодательства такую задачу позволяют решить механизмы Фонда защиты прав дольщиков и профинансировать достройку проблемных домов на самых сложных площадках, с которыми регион сам не справится.

«Это большие деньги — по оценочным параметрам, для их достройки Саратовской области понадобится 10,375 млрд рублей. Таких денег у региона нет. Мы внесли норму, которая позволит рассчитаться с дольщиками. 89% — это будут федеральные средства, 11% — средства регионов. Саратовская область относится к 5 регионам страны, готовым с завтрашнего дня приступить к решению этого вопроса», — сказал Володин.

Ранее для финансирования достройки проблемных объектов по поручению Президента РФ в 2019 году Правительством РФ Фонду защиты прав дольщиков выделено 16 млрд рублей.

Дольщики высказали слова благодарности Вячеславу Володину и Александру Плутнику. Тему продолжил заместитель генерального директора «ДОМ. РФ», генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун. «По нашим расчетам, мы уже в середине ноября 2019 года готовы приступить к работе — к тому моменту получим предварительный объем достроя проблемного жилья. Будут выводы инструментального анализа, которые покажут — какой дом можно достраивать, а какой нет. По предварительным данным, уже к концу года мы будем готовы к заключению контрактов», — отметил он.