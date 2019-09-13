В ХМАО будут судить мужчину, похитившего у администрации Пыть-Яха 90 млн рублей

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу направил в суд материалы уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Инновационные технологии» («ИнТех») Артака Микаеляна. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч.7 ст.159 УК РФ), а также в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями с наступлением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, в 2016 году Артак Микаелян передал директору МУП «УГХ» (Пыть-Ях) Александру Рабиновичу документы о приемке и стоимости выполненных работ на капитальный ремонт водоочистных сооружений Пыть-Яха на сумму почти 90 млн руб. Однако подрядчик не выполнил необходимые работы. Александр Рабинович передал в администрацию Пыть-Яха документы, по которым все деньги были зачислены сначала на счет МУП «УГХ», затем — ООО «ИнТех». Отметим, ранее суд признал виновным экс-директора МУП «УГХ» в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.