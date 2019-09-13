Арест экс-главы новосибирского Биотехнопарка Владимира Кожевникова признан законным

Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда отказала защите в обжаловании ареста бывшего гендиректора управляющей компании Биотехнопарка Владимира Кожевникова. Решение Центрального райсуда от 30 августа о заключении Владимира Кожевникова под стражу на два месяца оставлено без изменения, жалоба его адвокатов — без удовлетворения.

Управлением СКР по Новосибирской области экс-глава Биотехнопарка обвиняется в получении взятки в размере 2,5 млн руб. Эти средства, по версии следствия, бывший топ-менеджер получил якобы от директора фирмы-поставщика ООО «Медиахолдинггрупп» Татьяны Франк за беспрепятственное подписание актов приемки оборудования. В качестве посредника в переговорах о взятке, по данным силовиков, выступал Павел Шелеметьев, который также задержан. Одним из оснований для ареста Владимира Кожевникова и Павла Шелеметьева стали показания госпожи Франк, которая написала явку с повинной.

Илья Николаев