В Ростове экс-начальника путевой машинной станции будут судить за взятку

Бывшего начальника путевой машинной станции Северо-Кавказской дирекции по ремонту пути будут судить за получение крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышение полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Расследование показало, что начальник путевой машинной станции в период с июня по сентябрь 2018 года, находясь в Тимашевске Краснодарского края, получил от индивидуального предпринимателя взятку в 400 тыс. руб. За эти деньги станция 400 часов выполняла погрузки на состоящем на ее балансе объекте, но не относящемся к ее компетенции. В результате безвозмездного выполнения работ с привлечением погрузчика и водителя путевой машинной станции в интересах стороннего лица ОАО «РЖД» был причинен материальный ущерб в размере более 1,6 млн руб.

За совершение преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ подозреваемому грозит 7-12 лет лишения свободы, а по ч. 1 ст. 286 УК РФ – до 4 лет.

Дарья Голякова