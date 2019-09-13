В Краснодаре отремонтировали старейшую спортплощадку города

В столице Кубани реконструировали старейшую городскую спортивную площадку во дворе по улице Красной, 198/4. На ней регулярно занимаются ветераны спортивного общества «Динамо».

По словам начальника городского управления по физической культуре и спорту Анатолия Мирошникова, данную спортплощадку не ремонтировали несколько десятилетий. Сейчас для обновленной площадки составили график работы спортивных инструкторов, чтобы организовать здесь занятия для жителей всех возрастов.

Ремонт спортплощадки начали в июне, а завершили в конце августа. Подрядной организацией выступило ООО «Ремонтно-эксплуатационное управление».

Размер площадки составляет 400 кв. м. На ней уложили новый асфальт, поверх которого смонтировали современное прорезиненное покрытие. Кроме того, там полностью заменили ограждение, установили ворота для мини-футбола и щиты для стритбола с антивандальными кольцами, а также нанесли разметку.

Василий Хитрых