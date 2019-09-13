Павильоны просят суда

Бизнесмены, чью недвижимость в центре Перми власти решили изъять, начали суды за нее. Первой тяжбы начала Алла Кириленко, супруга владельца ТЦ «Айсберг». У нее власти собираются выкупить и затем снести ТЦ на Крисанова и павильоны на Компросе и Ленина. Изучает возможность подачи иска владелец мини-рынка на ул. Островского. Эксперты полагают, что нагнетание обстановки происходит из-за того, что бизнес хочет получить за свою недвижимость как можно больше денег.

ИП Алла Кириленко, супруга владельца ТЦ «Айсберг» Александра Кириленко, на этой неделе обратилась в краевой арбитраж с двумя исками к главе города. В одном из них предпринимательница требует признать незаконными постановления мэра о переносе «красных линий» на Комсомольском проспекте и о разработке проектов планировки территории в центре Перми. В результате этого принадлежащие госпоже Кириленко торговые павильоны возле строительного колледжа на Комсомольском проспекте, 59а, окажутся на территории общего пользования, за «красными линиями», и будут подлежать сносу.

В другом иске истец требует отменить постановление мера о проведении публичных слушаний, на которых предполагается обсудить новые «красные линии» в центре Перми. Госпожа Кириленко опасается, что в итоге за их пределами окажется другое ее имущество — торговый комплекс на ул. Крисанова, 12б (одна из двух «пирамид» у «Театра-Театра»), и остановочный комплекс на ул. Ленина, 84а. Она ходатайствовала об обеспечительных мерах в виде запрета администрации проводить публичные слушания, но суд отказал в требовании.

Сама Алла Кириленко не смогла пообщаться с “Ъ-Прикамье”.

Напомним, что этим летом городские власти разработали поправки в генплан, касающиеся расширения транспортной сети в центре Перми за счет частных земель. По планам властей, частные земли послужат для создания внутриквартальных проездов. Изменения затронут Комсомольский проспект, улицы Ленина, Островского и другие. Например, власти собираются провести комплексное благоустройство Компроса к 300-летию Перми, работы затронут и территорию перед строительным колледжем.

В Свердловском районе, на улице Островского, на участке от улицы Тимирязева до улицы Белинского, планируется устроить дополнительные полосы перед перекрестками, тротуары, газоны. В результате всех изменений под снос в центре Перми попадают несколько десятков ларьков (утвержденные проекты планировки устанавливают «красные линии», которые отделяют застройку от территории общего пользования). В августе дума утвердила изменения в генплан, на следующей неделе состоятся публичные слушания.

Другие предприниматели, недвижимость которых «пострадает» из-за расширения улиц, также планируют судиться с мэрией. Владелец территории под мини-рынком на улице Островского Константин Лазуков сообщил “Ъ-Прикамье”, что городские власти планируют выкупить его участок. «Снести торговые ряды не могут, это частная собственность, которая охраняется Конституцией РФ. Мы с юристами собираемся оспаривать в суде изменение „красных линий“, потому что в свое время архитекторы ЖК «Солнечный город» не предусмотрели проезды»,— отметил он.

«Хочу потребовать в суде, чтобы „красные линии“ не переносили и мой участок не резервировали. Власти собираются выкупить нас, автомобильный рынок и сделать на этих участках проезды. Это ущемляет наши права. Почему они готовы это сделать за наш счет?» — пояснил бизнесмен.

Константин Лазуков рассчитывает, что выкупная цена за площадку будет довольно большой: «Мы платим все налоги и хотим, чтобы возместили потерю упущенной прибыли. Будем делать экспертизу, но только один участок оценивается в 44 млн руб. плюс стоимость капстроений — это около 70 млн руб.»

Общий ущерб (стоимость земли, павильонов, упущенная выгода) он оценивает в 150–200 млн руб.».

В мэрии Перми заявляют, что будут выкупать землю по рыночной стоимости, после проведения оценки независимым аудитом.

По мнению архитектора Игоря Лугового, изъятие городских земель — очень сложный и длительный процесс: «Естественно, во время обсуждения выкупа участков бизнес хочет получить больше и начинает нагнетать обстановку.

Но должен быть найден компромисс. Конечно, судебных разборов не избежать. В общегородских интересах необходимо сделать эти запланированные работы.

Нужно договариваться с бизнесом и убирать такие объекты. Этот процесс займет время»,— полагает он.

Евгения Ахмедова