На трех улицах Челябинска появятся выделенные полосы для общественного транспорта

В Челябинске на улицах Северокрымская, Энгельса и Труда в ближайшие дни появятся выделенные полосы для общественного транспорта. По ним сможет ездить только муниципальный общественный транспорт и легальные частные перевозчики, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Уже сегодня дорожные службы приступили к нанесению предварительной разметки для организации выделенных линий на трех улицах. В челябинском управлении ГИБДД рассчитывают, что с введением новых правил сократится количество дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, и пассажирские перевозки станут более безопасными.

За порядком на выделенных полосах будут наблюдать с помощью камер фото-видеофиксации. Нелегальных перевозчиков и автомобилистов будут штрафовать на 1,5 тыс. руб. за выезд на полосу общественного транспорта.