Челябинский регоператор ТКО подал более 400 исков к должникам

Региональный оператор по обращению с отходами в Челябинской области – ООО «Центр коммунального сервиса» - начал активную работу по взысканию долгов через суды. Как сообщает пресс-служба компании, в августе ЦКС подал 409 исков к потребителям услуг, в адрес еще почти 14 тыс. должников направили претензии.

До 31 июля действовала «амнистия», которую объявил регоператор, предоставляя возможность потребителям на территории челябинского и карабашского кластеров оплачивать старые квитанции без штрафной пени.