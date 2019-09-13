Уфимский кинотеатр «Победа» передадут под школу искусств

Первый уфимский кинотеатр — «Победа», расположенный на улице Первомайской, который закрылся в 2017 году из-за долгов собственника — предпринимателя Константина Воронцова, передан в муниципальную собственность и будет использоваться как школа искусств, сообщает сайт радиостанции «Эхо Москвы в Уфе». Предварительно в здании будет проведен капитальный ремонт. В мэрии сообщили "Ъ-Уфа", что планируют открыть школу уже в ноябре.

Кинотеатр «Победа» был построен в 1948 году пленными немцами. Является памятником архитектуры. Структуры Константина Воронцова заложили его в госинвесткомпании «Региональный фонд», в которой брали займы на развитие бизнеса. В 2018 году фонд обратил взыскание на заложенное имущество, так как займы не были возвращены. Сначала мэрия планировала передать «Победу» под школу единоборств. Однако уфимцы провели сбор подписей за то, чтобы здание использовалось по назначению, как объект культуры и искусства.

О том, как развивались события вокруг кинотеатра «Победа», подробнее в материале «"Региональный фонд" завоевал "Победу" в суде».

Ирина Самойлова