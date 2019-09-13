Хэдлайнерами Дня города Краснодара будут «Иванушки International» и Валерий Сюткин

21 и 22 сентября в Краснодаре пройдет празднование 226-й годовщины основания города. В эти дни пройдут больше 150 различных событий, а пять концертов завершатся фейерверками, сообщили в мэрии.

Так, в субботу, 21 сентября, на Главной городской площади концерты стартуют в 20:00, а завершатся фейерверком в 22:30. На сцене выступят: хор Краснодарского края «Молодёжка», артисты шоу-театра творческого объединения «Премьера», хор Турецкого, «Иванушки International», а также Валерий Сюткин и «Рок-н-ролл бэнд».

В воскресенье, 22 сентября, начало мероприятий назначено на 18:00, фейерверк случится в 22:00. Хэдлайнерами вечера станут участник проекта «Голос» Алекс Малиновский, рэп-дуэт HammAli&Navai, хип-хоп- и хаус-рэп-исполнитель Feduk.

Василий Хитрых