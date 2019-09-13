На Ставрополье агрария оштрафовали на 200 тыс. рублей за засев прибрежного участка

В Красногвардейском районе Ставропольского края прокуратура нашла нарушения природоохранного законодательства в действиях ООО «Агрохолдинг Красногвардейский», сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Проверка показала, что предприятие обработало и засеяло часть земельного участка в границах прибрежной защитной полосы реки Егорлык. В отношении компании возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ (использование прибрежной защитной полосы водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной деятельности) и оштрафовали предприятие на 200 тыс. руб.

Дарья Голякова