Москва настраивается на осень Какой погоды стоит ожидать в выходные

Лето кончилось, теперь уже не только календарное. По данным синоптиков, в грядущие выходные ощутимо похолодает и, вероятно, пойдут дожди.

Смена антициклона на циклон произойдет уже в пятницу, рассказал “Ъ FM” главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец: «Бабье лето закончится в пятницу, атмосфера начнет уже кардинально меняться и перестраиваться на осенний вариант погоды. Пока еще тепло, +20 … +22 днем, но ближе к вечеру с приближением атмосферного фронта небо станут постепенно затягивать облака и могут брызнуть первые незначительные дожди.

Наиболее сложные условия уже ожидаются в предстоящие выходные — в субботу и воскресенье.

Это холодный фронт и североатлантический циклон. Соответственно, пасмурно, дождливо. Температура буквально рухнет. В субботу уже +9…+14 под утро, днем не выше +13…+18, но в воскресенье в ночные часы +5…+10, и днем +11…+16 — это даже прохладнее, чем положено в сентябре».

Покидающее столицу лето установило напоследок очередной рекорд: в четверг, 12 сентября, воздух в Москве прогрелся почти до 26 градусов. Таким образом, это было самое теплое 12 сентября за последние 68 лет, сообщили в Гидрометцентре России.