Хоккейный клуб «Автомобилист» в Уфе одержал пятую победу подряд

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» выиграл первый выездной матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв в Уфе местный «Салават Юлаев» со счетом 2:0. Игра прошла 12 сентября. Шайбы забросили Найджел Доус (это его юбилейная 250-ю шайба в КХЛ) и Дэн Секстон.

Со старта чемпионата КХЛ эта пятая победа команды подряд. В прошлом сезоне «Автомобилист» одержал 18 побед подряд, проиграв только 16 октября астанинскому «Барысу» со счетом 2:1.

По данным на 13 сентября, «Автомобилист» с 10 очками занимает первое место в Восточной конференции. На втором и третьем местах — омский «Авангард» (8 очков) и нижнекамский «Нефтехимик» (7 очков).