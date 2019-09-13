Жителя Ростовской области осудили на 1,5 года колонии за избиение судебного пристава

Жителя Чертковского района Ростовской области Петра Павленко приговорили к 1,5 годам колонии общего режима за применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что подсудимый у себя дома в хуторе Касьяновка Чертковского района 8 мая отвечал на вопросы судебного пристава о месте нахождения своей дочери, которая была должником по исполнительному производству. Затем Павленко разозлился на представителя власти, взял кусок металлической трубы, который был под рукой, и ударил пристава по голове. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Дарья Голякова