«Автодор» разработает концепцию автодорог на Юге России

Компания «Автодор» объявила конкурс на выбор подрядчика, который займется предпроектными работами по проекту развития сети автомобильных дорог в ЮФО. Начальная цена контракта – 348,9 млн руб. Предполагается, что победителя определят уже 18 сентября.

Согласно опубликованной документации, «реализация концепции развития сети автомобильных маршрутов в Южном федеральном округе будет способствовать успешной интеграции Республики Крым и Севастополя в экономическое пространство России».

Концепция должна быть разработана до сентября 2020 года. Предпроектная работа позволит выделить наиболее привлекательные инвестпроекты.

Василий Хитрых