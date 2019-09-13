К поискам шпиона подключился Интерпол

Предполагаемого агента ЦРУ Олега Смоленкова будет искать Интерпол. Москва официально обратилась к Вашингтону с просьбой предоставить информацию о российском гражданине, который пропал два года назад, а сейчас якобы проживает на территории США. Речь идет о мужчине, которого CNN назвал агентом ЦРУ, внедренным в высшие эшелоны российской власти. Шпионский скандал стал одной из главных тем уходящей недели. Как будут развиваться события? Рассказывает Иван Якунин.

«Без комментариев, без комментариев, без комментариев» — эту фразу представители разных министерств и ведомств говорили чаще всего, когда речь заходила о внезапно обнаруженном агенте ЦРУ. Причем так реагировали не только российские, но и американские чиновники. Те скромные данные, которые все-таки озвучивали официально, противоречили данным СМИ. Так, например, и не удалось понять, имел ли Смоленков доступ к какой-то чувствительной информации.

Как выявляли шпионов среди высокопоставленных чиновников и сотрудников спецслужб Читать далее

Но российский МИД заинтересовало не это. Был человек с российским паспортом — пропал — а теперь вдруг всплыл неподалеку от Вашингтона. Нужно прояснить ситуацию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова: «Гражданин России исчез на территории иностранного государства вместе со своей семьей. По этому факту в России сразу же, насколько мы знаем, было возбуждено уголовное дело. Спустя два года американские СМИ вбрасывают материалы, что он находится на территории США.

Эти материалы требуют проверки в рамках соответствующих процессуальных процедур.

В связи с этим перед Вашингтоном по линии Интерпола были поставлены вопросы относительно факта пропажи российского гражданина и его нахождения на территории Соединенных Штатов Америки».

За несколько дней СМИ нарисовали два разных портрета Олега Смоленкова. В американской версии он суперагент: сообщил, что Путин лично санкционировал вмешательство в американские выборы. Как пишет The New York Times, его давно хотели вывезти из России, причем первый раз он отказался. Тогда ЦРУ якобы заподозрило его в работе на Москву, и после этого он согласился исчезнуть вместе с женой и детьми.

Российские СМИ, опираясь на свои источники, поддержали эту версию, хотя чиновники твердили, что он не более, чем секретарь. Неудивительно, что вскоре внимание переключилось на детали, никак не связанные с разведкой: «Московский комсомолец» утверждает, что агент оставил в Москве больную мать, а RTVi пишет, что один из вывезенных детей — сын жены Смоленкова от прошлого брака, и биологический отец несколько лет не может их найти.

Что известно о предполагаемом информаторе спецслужб США Читать далее

Впрочем, теперь это дело очень политизировано, говорит член коллегии адвокатов штата Нью-Йорк Валерий Ванин: «Процедуры Интерпола задействованы, чтобы проявить, как лакмусовой бумажкой, что произошло.

Либо будут отрицать, либо будут подтверждать, что российский гражданин находится на территории США

Трамп лишь однажды комментировал это дело, и то сказал, что ничего не знает. Американские наблюдатели ему не верят — CNN сообщил, что агент, о котором идет речь, даже мог увидеть какие-то документы на столе у Путина, и вообще был самым важным информатором американской разведки.

“Ъ FM” попросил прояснить ситуацию бывшего агента ЦРУ Феликса Родригеса — он руководил операцией по ликвидации Че Гевары. Разведчик, близкий к республиканской партии, историю от CNN назвал сомнительной: «С самыми высокопоставленными источниками спецслужб ситуация особая: принимая все меры безопасности, они постоянно перемещаются, их практически невозможно обнаружить.

Но СМИ смогли оперативно узнать, где он живет, примерно описать его полномочия, поэтому я не верю, что этот парень был таким важным и занимал высокий пост, раз его так легко отследили».

Был Смоленков агентом или нет — резонанс вокруг этого дела вряд ли пойдет ему на пользу. А значит, велика вероятность, что любая информация о нем теперь будет передаваться по закрытым каналам. Хотя нельзя исключать и знакомый россиянам сценарий: когда человек, которого подозревают в связях со спецслужбами, даст интервью Маргарите Симоньян и ответственно заявит, мол, уехал в другую страну просто, чтобы посмотреть на шпили.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами говорил, что не знает, был ли Смоленков агентом ЦРУ или нет, но его должность точно не предполагала каких-либо контактов с президентом.