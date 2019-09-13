Миасского депутата будут судить за хищение бюджетных средств

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении депутата Миасса Николая Рындина. Его обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия в 2017 году Николай Рындин вступил в сговор с начальником дошкольного отдела управления образования Миасса Татьяной Биевой и экспертом-оценщиком Сергеем Богатыревым. Также к мошеннической схеме был причастен бывший глава Миасса Геннадий Васьков. Господин Васьков распорядился выкупить на областную субсидию двухэтажное торговое здание для размещения в нем филиала детского сада «Умка» по завышенной стоимости. Помещение рыночной стоимостью 10,5 млн руб. было приобретено за бюджетные 24 млн руб. Кроме того, глава «вел переговоры о передаче ему взятки в виде денежных средств за совершение указанных действий».

В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму 14 млн. руб, в том числе на гараж, земельный участок и жилой дом Николая Рындина. Все фигуранты ранее пошли на сделку со следствием.