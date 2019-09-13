Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Оренбурге выполнен на 71 %

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Оренбурга реализован на 71 %. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На данный момент в рамках проекта подрядчики ремонтируют шесть объектов, также продолжается строительство новой городской автодороги «Обход микрорайона Ростоши». Всего за два года в регионе привели в нормативное состояние 335 км дорог и построено 4 км дорожной сети. В 2019 году в рамках нацпроекта планируют привести в нормативное состояние более 198 км дорог. Объем финансирования превысит 3,1 млрд руб.

Работы ведутся на территории Оренбургской и Орской агломераций.

Андрей Сазонов