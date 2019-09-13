Определен проектировщик строительства Северного обхода Перми

Московское ОАО «Институт Гипростроймост» выиграло конкурс на выполнение работ по разработке проектной документации строительства автомобильной дороги Северный обход Перми. Как сообщается на сайте госзакупок, при начальной цене контракта в 805,2 млн руб. компания оценила свои услуги в 781,9 млн руб. Второй участник конкурса — ООО «Институт строительства и проектирования» предложил цену в 781,999 млн руб.

Проектную документацию и результаты инженерных изысканий необходимо представить к 15 ноября 2020 года.

ОАО «Институт Гипростроймост» в этом году уже получало крупный подряд в Перми. Общество стало победителем аукциона на право выполнения проектно-изыскательских работ по строительству автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина. Стоимость контракта составила 164, 5 млн руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, оценочная стоимость проектно-изыскательских работ по автомобильной дороге Северный обход Перми составляет 819,6 млн руб. Такая сумма указана в финансово-экономическом обосновании к поправкам в бюджет Пермского края на 2019–2021 годы, предложенных главой региона Максимом Решетниковым. Губернатор предложил выделить на проектирование Северного обхода Перми в 2020 году дополнительное финансирование — 752,6 млн руб. Ранее краевые власти заложили на подготовку технико-экономического обоснования строительства в 2019 году 67 млн руб. Общая оценочная стоимость строительства Северного обхода Перми — 18,8 млрд руб.

Власти рассматривали два возможных коридора строительства дороги. Первый начинается с Пальников и обхода Гайвы и выходит на улицы Якутскую, Светлогорскую и автодорогу Пермь — Краснокамск. Второй — обход Гайвы с выходом на обход Краснокамска. Предполагаемая протяженность обхода — 28,8 км.