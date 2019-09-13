Риелтора из Удмуртии подозревают в мошенничестве на 1,2 млн рублей

В Удмуртии 41-летнего риелтора подозревают в мошенничестве при продаже квартиры. Сумма ущерба составила 1,2 млн руб., сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии. В настоящее время подозреваемый задержан и находится под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Ранее в дежурную часть обратился житель Воткинского района, который сообщил, что несколько месяцев назад он обратился к риелтору для продажи квартиры. Риелтор переоформил квартиру на себя и продал ее. Деньги с продажи недвижимости он оставил себе, на телефонные звонки потерпевшего не отвечал.