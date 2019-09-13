Начальником областного УГИБДД назначен полковник, которого отстраняли за пьяную езду подчиненного

Приказом МВД России руководителем управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области назначен полковник полиции Андрей Харцызов, ранее занимавший должность заместителя начальника региональной Госавтоинспекции и начальника управления ГИБДД Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба полицейского главка Челябинской области.

Службу в органах внутренних дел Андрей Харцызов начал в 1990 году в отряде милиции особого назначения УВД Челябинской области. Через двенадцать лет был назначен на должность старшего оперуполномоченного по противодействию незаконному обороту наркотиков. С 2003 по 2014 годы возглавлял полк дорожно-патрульной службы областной ГИБДД.

В 2014 году Андрея Харцызова отстранили от работы из-за того, что один из сотрудников подведомственного ему полка в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил двоих детей в поселке Чесма. Господина Харцызова тогда перевели на должность заместителя начальника управления вневедомственной охраны по Челябинску. Однако в 2016 году снова вернули в областное управление ГИБДД. С марта 2019 года он руководил Госавтоинспекцией Челябинска.