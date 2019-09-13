Два Алтая названы одними из самых экологически чистых регионов России

Два региона Сибири вошли в пятерку национального экологического рейтинга субъектов РФ. Исследование опубликовала общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». Специалисты проводили замеры природно-охранного, промышленно-экологического и социально-экологического индексов.

По данным экспертов, Алтайский край занял второе, а Республика Алтай — четвертое место в рейтинге, став одними из самых экологически чистых регионов России. Республика Хакасия расположилась на 31 месте, Томская область — на 33 месте, Кемеровская — на 40 месте, Новосибирская — на 47 месте и Республика Тыва — на 62 месте. В последнюю десятку вошли три сибирских региона: Омская область на 77-ом, Красноярский край — на 78 месте, замыкает рейтинг Иркутская область — 85 место.

По словам директора природоохранных программ «Зеленого патруля» Романа Пукалова, планетарные изменения больше всего проявились в крае из-за лесных пожаров на удаленных северных территориях. «Удивили комментарии губернатора Александра Усса о том, что “некоторые пожары тушить экономически нецелесообразно, даже вредно”. Категорически с ним не согласны. Чем можно измерить утрату здоровья людей, проживающих в задымленных населенных пунктах?»,— сказал эксперт.

Аутсайдерские позиции Иркутской области председателя правления «Зеленого патруля» и член общественного совета при Роспотребнадзоре РФ Андрей Нагибин объясняет двумя волнами паводков и лесными пожарами.

Юлия Сасевич