Промышленная революция запланирована в Сибири!

Горнодобывающие, металлургические и генерирующие компании впервые соберутся вместе, чтобы обсудить перспективы внедрения цифровых технологий в рамках стратегии «Индустрия 4.0» и поделиться лучшими практиками в области экологии. С 25 по 27 сентября 2019 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» пройдет Вторая ежегодная международная выставка-форум «Майнинг. Металлургия. Генерация – 2019». О том, какое влияние это событие окажет на отечественную и международную промышленность, рассказала руководитель проекта Юлианна Панкова.



— Юлианна, международная выставка-форум «Майнинг. Металлургия. Генерация» пройдет в Новосибирске второй раз. Формат мероприятия изменился за год?

— В прошлом году мы проводили выставку-форум только для добывающих предприятий и компаний, которые обслуживают эту отрасль. Она называлась «Майнинг – 2018». В этом году масштаб мероприятия и проблематика обсуждаемых вопросов стали гораздо шире.

— Эта концепция уникальна для российского выставочного рынка?

— Такого, чтобы на одной площадке были объединены горнодобывающая, горно-металлургическая и генерирующая отрасли, в России еще не было. А ведь эти отрасли тесно связаны друг с другом.

— Насколько масштабным ожидается мероприятие?

— В этом году в выставке-форуме примут участие более 300 компаний, в том числе иностранных — из Казахстана, Германии, Индии, Китая, Австралии, США, Канады и целого ряда других стран.

— В 2018 году темой форума стало углеобогащение. На чем делаете акцент в этом году?

— В основе деловой программы — две важнейшие для российской экономики темы. Это цифровизация горнодобывающей промышленности, металлургии и генерации в рамках стратегии «Индустрия 4.0», в контексте национального проекта «Цифровая экономика». И реализация еще одного национального проекта«Экология», названного президентом России в числе приоритетных. Этим темам будут посвящены пленарные заседания, конференции и круглые столы.

— Насколько большой интерес к мероприятию проявляет власть?

— Значительный. Выставка-форум проходит при поддержке правительства России, аппарата полномочного представителя президента России в СФО. Мы ожидаем, что в нашем мероприятии примут участие представители федеральных министерств — Минприроды, Минэнерго, Минпрома, Минэкономразвития — на уровне министров и заместителей министров. Существенную организационную поддержку нам оказывает правительство Новосибирской области. Свое участие в форуме подтвердили руководители основных добывающих регионов страны.

—Почему для проведения выставки-форума выбран Новосибирск?

—Если посмотреть, как размещены майнинговые и металлургические предприятия России, стран АТР и Средней Азии на географической карте, то в центре окажется Новосибирск. Так что он оказался более чем удобен для большинства участников форума и экспонентов. Не говоря уже о том, что город обеспечен гостиницами разного уровня комфорта, в нем есть куда сходить и на что посмотреть. Скучно не будет!