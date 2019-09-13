В Ижевске зафиксировали массовую гибель синиц

В Ижевске обнаружили множество трупов птенцов большой синицы возле одного из торговых центров на ул. 10 лет Октября. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии по Удмуртии.

«В ближайшие дни дезинсекционные и дератизационные работы в помещениях не проводились, поэтому версия гибели птенцов в результате склевывания отравленной приманки не нашла подтверждения. По результатам консультации со специалистом-орнитологом наиболее вероятной причиной смерти стала физическая травма от попытки птиц пролететь сквозь стекло, не видя его в результате отражения в нем неба, а причиной массовости вероятно послужило то, что для выводка молодняка характерно собираться в группы, стайки и так перелетать с места на места в поисках корма. Место гибели птиц подвергнуто дезинфекции»,— говорится в сообщении.