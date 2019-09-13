Пермь вошла в федеральную программу модернизации общественного транспорта

Пермь вошла в список городов России, в которых планируется провести масштабную программу обновления городского транспорта. Речь идет о десяти пилотных проектах с привлечением частных инвесторов, которые на сентябрь 2019 года находятся «в высокой степени готовности»,— в Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Саратове, Твери, Воронеже, Волгограде, Челябинске, Новосибирске и Казани (население в целом 11,1 млн человек). Общий объем инвестиций в них составит 340 млрд руб., из них 196 млрд руб. пойдут на обновление подвижного состава (5,9 тыс. автобусов, 1,5 тыс. трамвайных вагонов, 1,3 тыс. троллейбусов), 112 млрд руб.— на реконструкцию инфраструктуры.

Предполагается, что 15% финансирования обеспечат частные инвестиции (106 млрд руб.), 25% — капитальный грант, 60% — заемные средства. Среди необходимых для реализации проекта условий называются льготный лизинг или банковское кредитование со ставкой не более 6% сроком на 15–25 лет, софинансирование из федерального бюджета 75% капитального гранта на инфраструктуру и около 5 млрд руб. платы концедента ежегодно. Предполагается, что объем софинансирования из федерального бюджета не превысит 3 тыс. руб. на жителя города и составит не более 30% от общего объема финансирования комплексной программы.

Напомним, что мэрия Перми в этого года на средства бюджета края и города (840 млн руб.) приобрела 85 автобусов для нужд МУП «Пермгорэлектротранс». Также на 1 млрд руб. город и края собирается закупить трамваев.

Сейчас в думе обсуждается вопрос о повышении тарифа на проезд с 20 до 26-28 руб. Городские власти предлагают включить в тариф расходы на обновление парка.

По данным «Ъ-Прикамье», думцы могут попросить мэрию отложить повышения тарифа – из-за проекта ВЭБа.

Собеседник в думе сообщил, что в связи с новой информацией о включении Перми в проект, есть смысл не торопиться с пересмотром тарифа.

Подробности – в материале «Глубокоуважаемый вагоноумножатый».