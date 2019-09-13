«Дольщики-махинаторы» начали скупать квартиры в саратовских долгостроях

В Саратове появились дольщики-махинаторы. Об этом в своем Telegram-канале «Пара слов» рассказал депутат Государственной Думы Николай Панков.

О них стало известно на встрече спикера Госдумы Вячеслава Володина с участниками долевого строительства. По словам господина Панкова, ряд дольщиков начал скупать «десятки» квартир в долгостроях «за копейки». Вопрос планируется решить с привлечением правоохранительных органах.

Напомним. В регионе за счет федеральных средств будут достроены 27 домов. Это 3,8 тыс. дольщиков. Еще 16 домов (800 дольщиков) берет на себя область.

Марина Ковалева