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«Дольщики-махинаторы» начали скупать квартиры в саратовских долгостроях

В Саратове появились дольщики-махинаторы. Об этом в своем Telegram-канале «Пара слов» рассказал депутат Государственной Думы Николай Панков.

О них стало известно на встрече спикера Госдумы Вячеслава Володина с участниками долевого строительства. По словам господина Панкова, ряд дольщиков начал скупать «десятки» квартир в долгостроях «за копейки». Вопрос планируется решить с привлечением правоохранительных органах.

Напомним. В регионе за счет федеральных средств будут достроены 27 домов. Это 3,8 тыс. дольщиков. Еще 16 домов (800 дольщиков) берет на себя область.

Марина Ковалева


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