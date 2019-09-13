Продюсер, осужденный за избиение DJ Smash, пытается добиться УДО

Промоутер Сергей Ванкевич, осужденный за избиение DJ Smash, обжаловал отказ в условно-досрочном освобождении из колонии-поселения. Ходатайство об УДО рассматривал Соликамский суд, который, изучив материалы, отказал в освобождении. Господин Ванкевич посчитал это незаконным и подал апелляцию в краевой суд. Жалобу будет рассматривать судья Наталья Патракова. Дата заседания пока не определена.

В июле 2018 года Сергей Ванкевич и его приятель, экс-депутат заксобрания Александр Телепнев были признаны виновными в причинении вреда здоровью средней тяжести в группе лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений музыканту Андрею Ширману. Происшествие случилось в клубе «Дом культуры» в Перми. Осужденным было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Позже Александр Телепнев получил еще два месяца лишения свободы в качестве наказания по другому уголовному делу.

Господин Ванкевич отбывает наказание в колонии-поселении №8 в Соликамске.