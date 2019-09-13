Пермь – это площадка для роста

Директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по Пермскому краю Алексей Пылов – о специфике региона

По итогам первого полугодия 2019 года, Райффайзенбанк фиксирует заметный рост пассивов и активов. Залогом прогресса стали новые финансовые инструменты, стремительное развитие цифровых технологий и лояльное отношение к бизнесу.

– Алексей, до назначения в Пермь вы работали в Нижнем Новгороде и Саранске. Отличается ли наш край от этих регионов, есть ли особая финансовая специфика, на ваш взгляд?

– Пермский край – очень интересный и богатый с точки зрения истории предпринимательства регион. Здесь много бизнеса: промышленные, торговые, логистические группы, небольшие компании, представляющие самые различные отрасли. Определенно Пермь для нас – большая площадка для роста. Если говорить об отличительных особенностях, я бы отметил динамичность местного бизнеса. Что, в частности, отражается на ожиданиях от сотрудничества с банками. И мы стараемся держать нужный темп в решении всех бизнес-вопросов.

– С какими значениями отделение закончило первое полугодие? По каким направлениям вы отмечаете рост и почему?

– Положительную динамику мы фиксируем во всех сегментах. Вследствие этого прибыль до налогообложения увеличилась на 20,2%.

Суммарные активы отделения к концу отчетного периода достигли 8,6 млрд руб., что на 21,1% больше, чем годом ранее. Также более чем на 20% выросли совокупные пассивы отделения. По итогам шести месяцев 2019 года, они составили 2,2 млрд руб.

Средства на счетах розничных клиентов к этому моменту увеличились на 33,3%, корпоративных – на 31,3%. Основным драйвером по этому направлению стал крупный бизнес – рост пассивов в этом сегменте составил 184,6%.

– За счет чего произошел такой рост в пассивах?

– Здесь важно отметить, что увеличились не только пассивы, существенно вырос объем вновь привлеченных за год средств: в розничном сегменте – на 214%, в малом и микробизнесе – на 65,3%. И речь не только о депозитах, но и о текущих счетах – многие выбирают нас как основной банк. Если говорить о причинах такой динамики, основная – рост числа клиентов. И важную роль в этом процессе играет «сарафанное радио». Нередко новые клиенты обращаются к нам по рекомендации знакомых и бизнес-партнеров.

– Какие отрасли пермского бизнеса обслуживает Райффайзенбанк?

– В портфеле банка преобладают производственные предприятия: нефтегазовый сектор, металлообработка, химическая, легкая и пищевая промышленность. Значительное количество клиентов пользуются валютными инструментами, но якорными остаются рисковые продукты: финансирование оборотного капитала, инвестиции и банковские гарантии. Нередко компании используют и аккредитивные формы расчетов. Также мы активно работаем в рамках программ с господдержкой, которые реализуются по инициативе Российского экспортного центра, Фонда развития промышленности, министерств сельского хозяйства и экономического развития. Эти институты предлагают льготы на финансирование при взаимодействии с банками-партнерами, одним из которых является Райффайзенбанк.

При этом бизнес ожидает от банка решения конкретных задач за счет глубокого понимания специфики и персональных потребностей компании без навязывания стандартного перечня дополнительных услуг. Еще один критерий, который имеет значение для них – вовлеченность. Согласитесь, очень ценно, когда твоему банку «не все равно».

– Какие финансовые инструменты для бизнеса могут стать популярными в перспективе?

– Факторинг, который банки сегодня предлагают наряду с кредитованием. У этого инструмента большое будущее. За счет него компания одновременно получает и кредитование, и дополнительную защиту от финансовых потерь.

– С высоких трибун не раз говорили о важной роли малого бизнеса в развитии экономики страны в целом. Как вы работаете с этим сегментом. На чем делаете акцент?

– Основной акцент один – создать комфортные условия для клиента. Бизнесмены хотят заниматься бизнесом, тратить свое время и силы на развитие компании, наращивание доли на рынке. И в этой картине мира общение с банком сводится к минимуму. И это правильно. Поэтому мы вкладываем серьезные ресурсы в развитие дистанционных каналов обслуживания для малого бизнеса. И это касается не только непосредственно банковских операций. Мы постепенно наполняем онлайн-банк для предпринимателей дополнительными возможностями, которые упрощают решение повседневных финансовых задач: онлайн-бухгалтерия, бесплатная проверка потенциального бизнес-партнера, интеграция с системой «Мое дело» и так далее.

– Тем не менее ряд операций требует физического присутствия клиента: предоставление справок, анализ положения компании. Удается ли банкам сократить время оказания услуг?

– На сегодняшний день, чтобы получить кредит, предпринимателю достаточно один раз прийти в отделение банка – для подписания кредитного договора. Заявку и документы на согласование он передает онлайн.

– Будет ли расширяться сеть операционных офисов Райффайзенбанка?

– Наша сеть представлена довольно широко. Вместе с тем Райффайзенбанк сосредоточен на развитии виртуальных офисов, которые запущены уже в 80 городах России, где нет отделений банка. И по мере распространения системы удаленной идентификации спектр услуг, которые компании смогут получать полностью дистанционно, будет расширяться.

АО «Райффайзенбанк»

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