Губернатор встретился с главой «Единой России»

Как стало известно "Ъ-Прикамье", губернатор Пермского края Максим Решетников на днях встретился с секретарем реготделения «Единой России» Вячеславом Григорьевым. Собеседник в окружении главы региона подтвердил эти сведения. По его данным, стороны обсудили итоги состоявшихся 8 сентября выборов. По данным одного из партийцев, губернатор поздравил господина Григорьева с успешной кампанией.

Напомним, в минувшее воскресенье выборы депутатов местных представительных органов состоялись в 20 муниципалитетах края. Всего было избрано 340 депутатов. По итогам кампании «Единая Россия» получила 250 мандатов (73,6%), кандидаты-самовыдвиженцы — 48 мест (14,1%), КПРФ — 19 (5,6%), «Справедливая Россия» — 13 (3,8%), ЛДПР — 10 (2,9%).