«Парма» уступила в товарищеском матче

БК «Парма» продолжает предсезонную подготовку в Литве. На днях наша команда переместилась из Клайпеды в курортный город Паланга, где сыграла контрольный матч с БК «Шяуляй». Победа осталась за литовскими баскетболистами — 109:102. Самыми результативными в составе «Пармы» стали Арнетт Моултри (25 очков, 12 подборов, 4 передачи) и Адас Юшкявичюс (21 очко, 3 подбора, 3 передачи).

С 16 по 17 сентября в Паневежисе состоится международный турнир, которым БК «Парма» и завершит свой основной сбор.

Отметим, что на сборах игрок «Пармы» Глеб Шейко получил травму после неудачного приземления на руку. Таким образом, он не сможет принять участие в первых играх сезона-2019/2020.