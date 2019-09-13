В Гарвардском университете наградили лауреатов Шнобелевской премии

В Гарвардском университете (штат Массачусетс) прошла 29-я церемония вручения Шнобелевской премии, присуждаемой за абсурдные научные достижения.

Шнобелевская премия мира досталась группе ученых из Великобритании, Саудовской Аравии, США и Сингапура, которые пытались измерить количество удовольствия, получаемое от щекотки и чесания.

Премию в области химии получили японские исследователи, изучавшие детскую слюну. Они выяснили, что в среднем за сутки у пятилетнего ребенка вырабатывается около полулитра слюны. Премия по экономике досталась ученым из Турции, Нидерландов и Германии, которые выяснили, на каких купюрах остается больше всего бактерий. Они пришли к выводу, что больше всего микробов остается на американском долларе и румынском лее.

За устройство по смене детских подгузников премию в области инженерии получил иранский ученый, а итальянский исследователь Сильвано Галлус с коллегами установили, что пицца сможет защитить от множества болезней при условии, что она приготовлена в Италии. За это они получили премию по медицине.

О том, кто был удостоен Шнобелевской премии в прошлом году, читайте в материале “Ъ” «Ученые исследовали калорийность человеческого мяса и эффективность кукол вуду».