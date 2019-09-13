За взятку арестован начальник станции Новосибирск-Главный

В Новосибирске суд, удовлетворив ходатайство следствия, отправил на два месяца в СИЗО начальника станции Новосибирск-Главный, в отношении которого возбуждено дело о коррупции. Об этом сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

По данным ведомства, начальник станции на систематической основе получал от представителя транспортной компании взятки, обещая со своей стороны оградить фирму от проверок и общее покровительство. 10 сентября при получении очередного транша подозреваемого задержали сотрудники новосибирского УФСБ, в чьей оперативной разработке он находился. Общая сумма переданных ему взяток, по подсчетам следствия, составляет почти 330 тыс. руб.

Константин Воронов