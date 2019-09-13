Режим ЧС, объявленный из-за лесных пожаров, снят в Красноярском крае

В красноярском крае сняли режим ЧС, объявленный из-за лесных пожаров, сообщает пресс-служба регионального отделения МЧС. По информации ведомства, ситуация в крае стабилизировалась.

Между тем, в крае до сих пор действует особый противопожарный режим, предполагающий ряд ограничений. «На территориях поселений и городских округов, садоводческих объединений и на предприятиях введен запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ», - говорится в сообщении МЧС. Также будет усилено патрулирование и организовано дежурство спецгрупп и мобильных постов. Гражданам, нарушившим запрет, будет грозить штраф в размере от 4 до 5 тыс. руб., должностным лицам – от 20 до 40 тыс. руб.

Помимо Красноярского края, режим ЧС действовал в Иркутской области и Якутии. Дым от пожаров накрыл соседние регионы – Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области и Республику Алтай . Суммарно сгорело более 2,4 млн га леса. Особый противопожарный режим вводился на территории 42 субъектов РФ.

Юлия Сасевич