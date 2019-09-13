Омского бизнесмена обвинили в хищении у банков и партнеров свыше 650 млн рублей

В Омске перед судом предстанет руководитель и собственника организаций ЗАО «ВСП Процессинг», ООО «ВСП Траст», ЗАО «ВСП Крутогорский нефтеперерабатывающий завод», который обвиняется в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Об этом сообщил официальный представитель прокуратуры области Дмитрий Павленко.

Как указывается в материалах расследования, в 2014 году одна из подконтрольных бизнесмену компаний получила в кредитных организациях займы на общую сумму 494 млн руб. При этом в банки, по данным силовиков, были представлены недостоверные финансовые документы, свидетельствующие об отсутствии у организации кредиторской задолженности, значительно превышающей сумму заемных средств. После получения кредитов предприниматель перерегистрировал организацию в Москве, где в суд было подано заявление о банкротстве. Кроме того, обвиняемый приказал подчиненным не исполнять обязательства по заключенным контрактам с двумя иностранными фирмами о поставке дистиллята газового конденсата, похитив у контрагентов почти 175 млн руб., сказали в прокуратуре.

Суммарный ущерб по делу составил более 669 млн руб. В целях возмещения материального ущерба на имущество предпринимателя наложен арест на общую сумму 500 млн руб. Слушания дела пройдут в Центральном райсуде.

Илья Николаев