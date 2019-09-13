У родственников экс-кандидата в мэры Новосибирска проходит обыск

В квартире Вадима Бойко, который является братом экс-кандидата в мэры Новосибирска Сергея Бойко, проходит обыск. Об этом сообщил Сергей Бойко на своей странице в Facebook. «К сожалению, для моей семьи история не закончилась. Сегодня с 7 утра обыск у моего младшего брата — Вадим Бойко. Он не участвует в политике, но это не помешало силовикам сегодня просто без разговоров выпилить дверь и начать обыск без адвоката и с подставными понятыми. Какая цель такого обыска? Довести маму до инфаркта? Создать на меня давление через семью? К кому завтра придут? К маме? К теще? К бабушке жены?», – написал он.

Сергей Бойко является координатором регионального штаба оппозиционера Алексея Навального. Напомним, что вчера силовики провели обыск в квартире Сергея Бойко и в региональном штабе Алексея Навального, а также в квартирах его координатора Сергея Бойко и сотрудника штаба Полины Голобоковой. По данным «Ъ», были изъяты техника, рабочие и личные документы сотрудников штаба, сами они допрошены как свидетели по уголовному делу об отмывании денег в отношении Фонда борьбы с коррупцией.

Оксана Павлова, Юлия Сасевич