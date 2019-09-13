Mercedes-Benz отметил рост продаж дизельных автомобилей

Компания Mercedes-Benz не намерена отказываться от дизельных двигателей, поскольку продажи моделей с такими моторами начали расти, сообщает Autocar со ссылкой на главу немецкого автопроизводителя Олу Каллениуса.

«Реальность такова, что сегодня дизели на 15-20% экономичней, чем бензиновые моторы, а в реальности уровень выброса оксидов азота меньше, чем сертификационные показатели, — пояснил господин Каллениус. — Нет причин не покупать дизельные машины, что мы и видим. Mercedes-Benz столкнулся лишь с незначительным снижением продаж таких автомобилей, а сейчас спрос на дизели вновь растет».

Напомним, ранее стало известно, что концерн Daimler продолжит инвестировать средства в развитие дизельных двигателей, поскольку покупателям до сих пор интересны подобные модели.