В Новосибирске растет число договоров долевого участия в строительстве

В Новосибирской области застройщики не снижают темпы строительства, сообщает региональное управление Росреестра. По данным ведомства, за восемь месяцев 2019 года зарегистрировано более 20,2 тыс. договоров долевого участия в

строительстве (+ 19% к показателям аналогичного периода прошлого года). При этом в 2017 году управление зарегистрировало за этот период 15.8 тыс. договоров (-28% к показателям 2019 года).

В тоже время, по данным управления Росреестра области, с начала 2019 года в регионе резко снизился интерес к ипотеке - в Единый государственный реестр недвижимости 46,3 тыс. записей об ипотеке (-13% к показателя за аналогичный период 2018 года).

В августе этого года глава минстроя Новосибирской области Иван Шмидт сообщал, что в регионе с привлечением средств дольщиков строится 395 многоквартирных домов (без учета долгостроев). По оценкам аналитиков, до 15% строящегося в регионе жилья может оказаться в зоне риска, так как оно не соответствует условиям проектного финансирования и требованиям о достройке домов по договорам долевого участия.

Оксана Павлова