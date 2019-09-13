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Audi на 45% сократит модельную линейку

Компания Audi в ближайшее время сократит свою модельную линейку на 45%, сообщает Autocar со ссылкой на главу немецкого автопроизводителя Брэма Шота.

«За счет отказа от вариантов моторов, коробок передач и целых моделей мы уже сократили линейку на 27%, но это не конец — наша задача сократить гамму на 40-45%, — пояснил господи Шот. — Это непросто, потому что то, что в глобальном масштабе может означать 1-2% продаж, в конкретной стране может составлять до 70%».

По словам господина Шота, в будущем Audi может отказаться не только от конкретных модификаций, но и от целых моделей, оставив в продаже только наиболее востребованные у клиентов машины. Причиной такого шага в компании называют необходимость снижения расходов.

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