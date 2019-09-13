Новосибирск может стать участником программы по обновлению городского транспорта на 340 млрд рублей

ВЭБ.РФ стал инициатором масштабной программы обновления городского транспорта в регионах РФ. По данным «Ъ», в программу на первом этапе войдут десять городов. Речь идет о проектах высокой степени готовности с привлечением частных инвесторов: в Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Саратове, Твери, Воронеже, Волгограде, Челябинске, Новосибирске и Казани. Общий объем инвестиций в проект – 340 млрд руб. До 2035 года планируется закупить в рамках программы 95,7 тыс. автобусов, 6,5 тыс. троллейбусов, 6,7 тыс. трамвайных вагонов и 3,5 тыс. электробусов.

Ожидается, что 15% финансирования придётся на частные инвестиции, 25% составит капитальный грант, 60% — заемные средства. Необходимыми условиями для реализации проекта «Ъ» называет «льготный лизинг или банковское кредитование со ставкой не более 6% сроком на 15–25 лет, софинансирование из федерального бюджета 75% капитального гранта на инфраструктуру и около 5 млрд руб. платы концедента ежегодно».

Оксана Павлова