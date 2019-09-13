СМИ анонсировали поездку Патрушева в Японию на следующей неделе

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на следующей неделе посетит Японию с визитом и встретится с новым генеральным секретарем японского Совбеза Сигэру Китамурой, сообщила телекомпания NHK. По ее данным, переговоры сторон запланированы на вторник, 17 сентября. Как ожидается, господин Патрушев выразит обеспокоенность России в связи с планами Японии разместить два наземных комплекса ПРО США Aegis Ashore.

В декабре 2018 года Япония приняла новую программу укрепления национальной обороны до 2029 года. За первые пять лет на эти цели японское правительство собирается потратить рекордные $238 млрд.

В январе 2019-го Госдеп США одобрил продажу Японии двух комплектов системы ПРО. Сумма сделки составила $2,15 млрд. В рамках соглашения Япония также приобретет радионавигационное оборудование, военно-морские боеприпасы, системы идентификации и навигации.

Станет ли 2019 год прорывным для отношений России и Японии, читайте в интервью японского премьер-министра Синдзо Абэ “Ъ”.