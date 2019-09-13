Партии показали лица

В Пензе партии определились, кто войдет в состав новой городской думы. Собрание депутатов обновится более чем на половину и в него войдут представители пяти политических партий. «Единая Россия» сохранила простое большинство, однако потеряла 13 мест в городском собрании. В городскую думу перешел и глава администрации города Виктор Кувайцев. Представители прошедших в городскую думу партий считают, что разногласия между разными политическими силами будут, но в целом настроены на конструктивную работу.



Все партии, представители которых проходят в пензенскую городскую думу, окончательно сформировали списки депутатов, которые будут работать в новом созыве.

Как писал “Ъ”, на выборах в муниципальное собрание Пензы, которые проходили в единый день голосования 8 сентября по смешанной системе, 10 мест достаются кандидатам, шедшим по единому округу, 25 — по одномандатным округам.

По результатам голосования, по единому избирательному округу «Единая Россия» набрала 36,92% голосов, КПРФ — 29,83%, ЛДПР — 11,65%, «Справедливая Россия» — 6,54%, Партия пенсионеров — 5,23%. Явка на выборы в гордуму составила 30,78%. Таким образом, в гордуму войдут четыре единоросса, три представителя КПРФ и по одному человеку от ЛДПР, «Справедливой России» и Партии пенсионеров.

Таким образом, в городскую думу проходят «списочники» Виктор Кувайцев, занимавший до вчерашнего дня пост главы администрации города, общественница Мария Львова-Белова, бизнесмен Дмитрий Акимов, директор Завода «Пензэнергомаш» Елена Мещерякова. Господин Кувайцев вчера сложил досрочно полномочия главы администрации в связи с переходом в городскую думу. Все они не состояли в гордуме предыдущего созыва.

От КПРФ шедшие первыми номерами по единому округу секретарь реготделения Григорий Камнев и Дмитрий Филяев отказались от мандатов. В гордуму прошли доцент Пензенского госуниверситета Оксана Милаева, юрист Илья Селиванов и сотрудник обкома КПРФ Александр Рогожкин.

Первым номером по спискам «Справедливой России» шел депутат областного заксобрания Валерий Плахута, он отказался от мандата в пользу заместителя главы администрации Октябрьского района Пензы Людмилы Коломыцевой. Список ЛДПР возглавлял лидер партии Владимир Жириновский, кресло в гордуме займет координатор реготделения Павел Куликов.

По одномандатным округам от «Единой России» в гордуму избраны 13 депутатов предыдущего созыва: Денис Желиховский, Юрий Зиновьев, Игорь Костин, Иван Краснов, Юрий Крячко, Владимир Мутовкин, Борис Панин, Роман Петрухин, Алексей Рогонов, Валерий Савельев, Алексей Савичев, Андрей Сучков и Алексей Шуварин. Также в гордуму попадают новички Николай Кузяков и Алексей Чикиримов. Остается в гордуме самовыдвиженец Жиганша Туктаров. КПРФ провела в городское собрание действующих депутатов Олега Шаляпина и Александра Трутнева, а также ранее не работавших в представительном органе Андрея Жданникова, Павла Орлова, Сергея Лукичева, Андрея Цесарева, Александра Смирнова, Алексея Иванова. От КПРФ в гордуму прошел координатор пензенского отделения «Левого фронта» Виктор Хомец.

От Партии пенсионеров в гордуму проходит глава Пензенского офицерского собрания Петр Чугай.

Таким образом, в новом созыве из 35 человек лишь 16 ранее работали в муниципальном собрании и Виктор Кувайцев, который возглявлял городскую администрацию. В предыдущем созыве работали 32 единоросса, два коммуниста и один самовыдвиженец.

Секретарь пензенского реготделения «Единой России» Валерий Лидин отметил, что от партии избрались «профессионалы своего дела, люди, у которых слова не расходятся с делами». «Я уверен, что свои депутатские полномочия они будут осуществлять грамотно и профессионально, отстаивая прежде всего интересы своих избирателей»,— заявил он.

Людмила Коломыцева пока затрудняется оценить работоспособность нового созыва городской думы. «Хорошо, что появилось много новых людей, должны быть свежие лица. Будет ли положительным то, что дума представлена несколькими политическими силами, сказать трудно, потому что многое в итоге зависит от личностей, а не их партийной принадлежности. Думаю, выводы мы сможем сделать только после первой сессии. Некоторые люди уже сейчас вызывают сомнения, но на деле они могут оказаться очень работоспособными людьми»,— считает госпожа Коломыцева.

Либерал-демократ Павел Куликов надеется на конструктивную работу. «Раньше одна партия была представлена подавляющим большинством и никакого диалога быть не могло. Сейчас каждой партии придется считаться с мнением другой. Главное, чтобы политические оппоненты не препятствовали друг другу в принятии решений в пользу народа»,— отметил господин Куликов. По его мнению, серьезных разногласий не будет, так как «если кандидат нашел подходы к избирателю, чтобы он его выбрал, он сможет найти способы договориться с другими депутатами».

Представитель пензенского «Левого фронта» Сергей Падалкин считает, что никаких проблем в работе гордуме не возникнет. «По принципиальным вопросам, таким как избрание главы или принятие бюджета, могут возникнуть разногласия, но в целом депутаты сработаются. Власть через местные СМИ пугает людей, говоря, что в думе будут устраивать шоу, но, думаю, их опасения напрасны. Наша команда нацелена на созидательную работу, и мы говорили об этом с самого начала»,— отмечает господин Падалкин.

Сергей Петунин