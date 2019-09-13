Без лишних разговоров

Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области предложило отменить обязательное заслушивание депутатами заксобрания ежегодного доклада губернатора о реализации гос­программ и стратегии социально-экономического развития региона, о чем подготовлен соответствующий законопроект. Однако принятие документа под вопросом, поскольку все оппозиционные партии против ухода от публичности, и решение будет зависеть от позиций двух нефракционных депутатов. По мнению политологов, чиновники, отменяя обсуждения, хотели лишить оппозицию козырей, но в реальности дали ей еще один.



На странице общественной и антикоррупционной экспертизы интернет-портала правительства Ульяновской области размещен законопроект, подготовленный министерством цифровой экономики и конкуренции, о внесении изменений в региональный закон «О стратегическом планировании» (№28-ЗО от 20 апреля 2018 года). Законопроектом предлагается отменить обязательное заслушивание депутатами регионального заксобрания ежегодного сводного доклада о реализации госпрограмм и стратегии социально-экономического развития. Сейчас сводный доклад готовится облправительством и до первого апреля представляется губернатором депутатам, которые по итогам заслушивания «вправе принять решение о ненадлежащей реализации». Их решение должно быть обязательно рассмотрено губернатором.

Законопроект предлагает отменить заслушивание, заменив его «анализом» доклада. В пояснении отмечается, что эта информация «рассматривается на заседаниях комитетов с участием членов правительства».

Наблюдатели обращают внимание на правовую неопределенность документа: в законе говорится о том, что депутаты «вправе принять решение», принять это решение комитеты не могут — это прерогатива только официальных заседаний заксобрания, которые все равно предусматривают обсуждение.

История появления законопроекта запутана. В региональном минэке сказали, что инициатива исходила от Центра стратегических исследований (ЦСИ, АНО). Руководитель ЦСИ Олег Асмус заявляет, что не разрабатывал законопроект, а лишь направлял губернатору письмо о том, что если в прошлом году со сводным докладом выступал председатель правительства, то в случае планируемого совмещения функций губернатора и премьера может получиться, что губернатору придется выступать дважды — со своим докладом о деятельности правительства и со сводным докладом, и «желательно исключить дублирование». Между тем в государственно-правовом управлении администрации губернатора „Ъ“ ответили, что инициатива законопроекта принадлежит председателю бюджетного комитета заксобрания Александру Чепухину, «о чем имеется подписанное им официальное письмо». Господин Чепухин был для комментариев недоступен. Впрочем, руководитель управления Алексей Преображенский назвал законопроект «логичным», заметив, что «рассмотрения на комитете вполне достаточно».

Согласится ли с этим заксобрание, неизвестно. Оппозиционные партии не согласны с уходом от публичности. «Мы однозначно против! Губернатор пытается уйти из-под контроля депутатов. Если раньше, когда абсолютное большинство было от „Единой России“, это их не особо волновало, то сейчас они понимают, что фракция КПРФ будет требовать объективной информации по деятельности губернатора и правительства»,— заявил „Ъ“ лидер фракции КПРФ Айрат Гибатдинов. С ним на этот раз (что бывает крайне редко) согласен и единственный в заксобрании представитель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, заметивший, что он «сторонник абсолютной гласности как инструмента борьбы с коррупционной составляющей и инертностью чиновников, которые пытаются скрывать свое бездействие», а потому считает, что заслушивать отчет необходимо. «Но по большому счету это должен делать не губернатор, а председатель правительства, поскольку все провалы зачастую связаны с некомпетентностью и неэффективной работой того или иного профильного министра. Но если функции совместят, выступать придется губернатору»,— сказал господин Сурайкин.

Аналогично настроена и фракция ЛДПР. «Мы, конечно, еще изучим законопроект, но я считаю, что отмена заслушиваний доклада — это исключение возможности критики недостатков со стороны оппозиционных партий, тем более что по госпрограммам, особенно по здравоохранению, есть много вопросов. К тому же стратегическое развитие и гос­программы — это уровень всего законодательного собрания, и только там можно принимать решения»,— сказал руководитель фракции Дмитрий Грачев.

Лидер фракции «Единая Россия», секретарь реготделения партии Василий Гвоздев не стал высказывать однозначного мнения, заметив, что «в этом есть и плюсы, и минусы», «с одной стороны, на комитетах можно разобраться спокойно и подробно, с другой — когда выступает губернатор перед всеми, это более солидно и мощно».

Впрочем, даже при полной поддержке инициативы облправительства «Единой Россией» (17 голосов из 36) интрига сохраняется, и законопроект может быть не принят, если оппозиция (17 голосов) останется при своем мнении, а к ней добавятся голоса нефракционных депутатов (Андрей Седов или Матвей Володарский), или последние воздержатся от голосования.

Доктор политических наук Нина Дергунова, допуская, что, «с точки зрения чиновника, это, возможно, некая оптимизация отчетности», при этом отмечает, что «публичный отчет всегда коварен, это поле для критики со стороны оппозиции», и «наверное, чиновники хотят избавить губернатора от излишней остроты», «лишить оппозицию козырей». «Но это не самый мудрый ход. Отменяя публичность отчетов, они дают оппозиции еще один козырь, поскольку сам по себе уход от публичных отчетов может говорить о желании что-то скрыть»,— сказала политолог.

Сергей Титов, Ульяновск