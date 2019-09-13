Несчастливое число пристава

Ленинский райсуд Перми удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 13 ноября бывшему руководителю УФС СП по Пермскому краю Игорю Кожевникову. Он обвиняется в получении двух взяток в крупном размере в группе лиц. В ходе судебного заседания стало известно, что в отношении господина Кожевникова 10 сентября было возбуждено еще семь уголовных дел по фактам получения взяток. Как говорят источники, дела также касаются получения денег за помощь коммерческим структурам в обналичивании. Сам господин Кожевников вину отрицает и считает, что его оговорили.



Поддерживать ходатайство СУ СКР о продлении меры пресечения пришел не руководитель следственной группы по делу Алексей Чушников, который был занят на обысках у сторонников штаба Алексея Навального, а старший следователь Марина Яборова. К защите Игоря Кожевникова, которую ранее осуществляла адвокат Елена Буберман, прибавился ее коллега из Тамбовской области (господин Кожевников там родился.— „Ъ-Прикамье“) Станислав Немцов.

Напомним, господин Кожевников обвиняется в двух преступлениях, предусмотренных п. «а» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в группе лиц по предварительному сговору в крупном размере) на общую сумму 1,15 млн руб.

Как заявила следствию его экс-подчиненная Александра Марданова, она лично передавала ему деньги за помощь в обналичивании денежных средств в интересах коммерческих фирм. Следователи считают, что приставы по фиктивным решениям судов возбуждали исполнительные производства, со счетов заказчиков списывались деньги, которые затем обналичивались. Сам обвиняемый вины не признает.

Оглашая ходатайство, госпожа Яборова предложила суду продлить Игорю Кожевникову срок содержания под стражей до 13 ноября. Она отметила, что срок предварительного следствия по делу продлен до 13 декабря. Марина Яборова добавила, что господин Кожевников обвиняется в совершении особо тяжких преступ­лений и, находясь на свободе, может скрыться, а также оказать воздействие на других фигурантов дела. Так, госпожа Марданова на допросах заявляла, что Игорь Кожевников угрожал ей и ее семье. Кроме того, не все со­участники преступления еще установлены. Марина Яборова отметила, что сейчас по делу подозреваемыми и обвиняемыми проходят пять человек. По данным „Ъ-Прикамье“, речь идет о самом господине Кожевникове, адвокате Ильвире Ахтямиеве, а также бывших сотрудниках ФССП Александре Мардановой, Юлии Пенькевич и Екатерине Путиной.

И, наконец, госпожа Яборова сообщила суду, что 10 сентября в отношении Игоря Кожевникова было возбуждено еще «семь уголовных дел по факту получения взяток». Как говорят знакомые с ситуацией источники, часть из них касается получения денег в крупном размере от коммерческих фирм за помощь в обналичивании. При этом деньги якобы передавались Ильвиром Ахтямиевым через госпожу Марданову. В рамках этих дел господин Кожевников получил процессуальный статус подозреваемого. По словам следователя, в рамках расследования допрошено 19 свидетелей и четверо потерпевших, произведено 26 обысков. Объем дела составляет 40 томов и 15 коробок с вещдоками. Из оглашенных в суде материалов известно, что у следователей появился свидетель, некий Пичкалев, который видел, как госпожа Марданова передавала деньги начальнику.

Сам обвиняемый сказал, что он против удовлетворения ходатайства следствия. «Я не собираюсь скрываться, вину свою не чувствую, никому не угрожал и не собираюсь, меру пресечения в виде заключения под стражу считаю излишней»,— пояснил он.

Адвокат Елена Буберман предложила изменить меру пресечения на домашний арест. При этом она представила суду письмо собственника квартиры, которую снимает семья обвиняемого, что он не против нахождения там господина Кожевникова в период домашнего ареста. По мнению госпожи Буберман, у следствия нет достаточных данных, что обвиняемый после выхода из СИЗО может скрыться или оказать на кого-то давление.

«В ходатайстве о продлении меры пресечения указаны те же основания, что и при избрании в июле. Но за этот период ни одного следственного действия с участием Кожевникова не проведено»,— заявила защитник. Также по ходатайству адвокатов к материалам дела было приобщено письмо жителей Печаевского района Тамбовской области, в котором они положительно характеризуют обвиняемого и просят отпустить его из СИЗО. Под письмом подписались более пятисот человек.

В итоге суд счел эти доводы неубедительными и ходатайство следствия удовлетворил.

Как считают знакомые с ситуацией источники, показания в отношении господина Кожевникова по новым эпизодам могли дать господин Ахтямиев и госпожа Марданова, которая якобы заключила досудебное соглашение со следствием. Другие говорят, что преступления были выявлены и в рамках изучения массива исполнительных производств, возбуждаемых ФССП. Также силовики проследили путь денежных средств до обналичивания. Они не исключают, что со временем в отношении господина Кожевникова будут возбуждены новые дела.

Дмитрий Астахов