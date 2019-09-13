Бизнес готовится к невменяемости

Краевые власти представили бизнесу предложения по изменению краевого налогового законодательства, связанные с досрочной отменой ЕНВД. Региональное министерство экономического развития не намерено менять ставки по упрощенной системе налогообложения, но готово предоставить льготы для общепита и технопарков. Также региональные власти предлагают связать стоимость патентов с экономическим развитием муниципалитетов. Таким образом, предприниматели в территориях будут платить меньше налогов, чем жители краевой столицы. Ряд предпринимателей считает, что условия по УСН в соседних регионах выгоднее. Другие представители бизнеса, напротив, выиграли от ново­введений.



Вчера глава краевого минэка Максим Колесников на семинаре по налогообложению представил краевые инициативы, смягчающие последствия досрочной отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Встреча вызвала значительный интерес у предпринимательского сообщества, в зале собралось около 500 человек.

По словам Максима Колесникова, после отмены ЕНВД предприниматели могут перейти на патентную либо упрощенную систему налого­обложения.

Патентная система, по словам министра, действует в Прикамье с 2013 года и «позволяет ИП работать по 60 видам деятельности и освобождает от уплаты НДС и налога на имущество». «Вместе с тем, существует ряд ограничений, установленных федеральным законодательством: годовая выручка — не более 60 млн руб., численность наемных работников — не менее 15 чел., площадь объекта — не более 50 кв. метров»,— добавил Максим Колесников. По его словам, краевые власти предложили отменить дифференциацию и установить единую и максимально низкую стоимость для объектов розничной торговли, общественного питания, а также автобусных перевозок. Также предлагается добавить в перечень видов предпринимательской деятельности, попадающих под патентную систему, мойку автотранс­портных средств, производство деревянной тары, работы по возведению жилых зданий или хозяйственных построек.

Также региональные власти предложили дифференцировать стоимость патента в различных муниципалитетах края. Чем меньше в территории объем доходов на душу населения и объем товаро­оборота на один объект, тем дешевле будет патент. К примеру, соглас­но расчетам регионального мин­экономразвития, стоимость патента на розничную торговлю продуктами в Перми снизится с 44 до 43 тыс. руб. в год, в Добрянке — с 44 до 24 тыс., в Краснокамске с 44 до 17 тыс., в Большесосновском районе с 22 до 11 тыс. руб. Господин Колесников добавил, что патент не­обязательно покупать на год, можно оплатить только фактическое время его использования.

Предприниматели, которые не могут воспользоваться патентом из-за федеральных ограничений, могут перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН). «На этом спецрежиме налог платится исходя из реальных доходов бизнеса. В качестве налоговой базы можно выбрать: доходы (по ставке 6%) либо доходы, уменьшенные на величину расходов (по ставке 15%)»,— пояснил Максим Колесников. Он добавил, что для некоторых видов деятельности (образование, здравоохранение, строительство, научные исследования, общепит и социальные услуги) в Пермском крае установлены пониженные ставки, при этом в организации должны работать не более 15 чел. Краевые власти предлагают отменить ограничение по численности наемных работников для предприятий общепита. Таким образом, ставка для них составит 4% (налоговая база — доходы) и 10% (налоговая база: доходы минус расходы). Кроме того, льготные ставки (2 и 7%) предлагается установить для резидентов индустриальных и технопарков. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть на сентябрьской пленарке заксобрания.

У бизнеса возникли вопросы не только по этой инициативе, но и о целесообразности отмены ЕНВД в целом. «Почему Пермский край предложил отменить ЕНВД раньше всех?»— поинтересовалась предприниматель из Горнозаводска. «Мы понимаем, что отказ от ЕНВД и переход на более эффективные системы налогообложения в 2021 году произойдут на федеральном уровне. Поэтому мы начали работать над этим раньше, чем другие субъекты РФ, чтобы сделать переход максимально комфортным как для муниципалитетов, так и для бизнеса»,— ответил Максим Колесников.

«А что будет с семью территориями, где депутаты отказались отменять ЕНВД с 2020 года? Их принудительно заставят принять это решение, или ЕНВД там останется до 2021 года?»— спросил предприниматель Алексей Мартюшев из Чайковского. Господин Колесников ответил, что отмена ЕНВД относится к полномочиям муниципалитетов: «Соответственно, те муниципальные образования, которые не хотят переходить на другие налоговые режимы, имеют на это право».

«Сейчас в Пермском крае ставка по упрощенной системе налого­обложения „доходы минус расходы“ составляет 15%. В соседних регионах — 10%. Не планируете ли пересмотреть?»— поинтересовался предприниматель Сергей Бакшаев. «Действительно, в соседних регионах ставка ниже. Но если посмотреть в масштабах страны, то почти в 70 субъектах ставка практически такая же, как в Пермском крае»,— ответил Максим Колесников. По его словам, снижать ставку в целом краевые власти не планируют. Вместо этого предлагается «адресно» снизить ставки для отдельных видов деятельности.

По мнению Алексея Мартюшева, работу над совершенствованием УСН и патентной системы надо было начинать раньше. «Решение об отмене ЕНВД было принято Пермским краем достаточно давно. Но почему мы обсуждаем это только сейчас? Может, стоило сначала разработать изменения по налоговому законодательству, а потом предлагать муниципалитетам отменять ЕНВД?»— удивился предприниматель. По его словам, налоговая нагрузка на его бизнес после отмены ЕНВД может вырасти в 10 раз.

Предприниматель из Нытвенского района Альфия Путилова, развивающая магазин «Модные дети», наоборот, считает патентную систему более выгодной: «Сейчас, без учета взносов в пенсионный фонд и единого социального налога, я плачу по ЕНВД около 34 тыс. в год. А годовой платеж по патенту составит около 15 тысяч».

Константин Кадочников