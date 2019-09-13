Сваи и чужие

Появились первые претенденты на право строительства отеля с апартаментами на площадке снесенного ДК «Телта». По данным „Ъ-Прикамье“, проектом интересуется местный холдинг «Сатурн-Р», межрегиональный девелопер «Талан», а также некий федеральный инвестор. Победитель отбора, проводимого краевыми властями, должен будет вложить не менее 1 млрд руб. в строительство объекта площадью 32 тыс. кв. метров за 3,5 года. Пермские строители по-прежнему считают проект рентабельным.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, краевым конкурсом на право строительства отеля на месте бывшего ДК «Телта» заинтересовались инвесторы. «Интересанты есть»,— сообщил „Ъ-Прикамье“ высокопоставленный источник в кабмине. Назвать их он отказался, уточнив лишь, что «интерес к проекту выходит за рамки пермских компаний».

По информации собеседника среди пермских инвесторов, интерес к проекту проявил местный стройхолдинг «Сатурн-Р», межрегиональный девелопер «Талан», а также некий федеральный инвестор.

Владелец «Сатурна» Александр Репин сообщил „Ъ-Прикамье“, что холдинг этот проект не изучает, отметив, что «возможно, позже».

В «Талане» подтвердили интерес к участку. «Федеральный застройщик „Талан“ анализирует возможности данного участка. Место имеет высокую привлекательность. При этом девелопер не специализируется на строительстве гостиниц, а развивается в сегменте высококлассного жилья. Поэтому участие „Талана“ в конкурсе пока под вопросом»,— отметили в компании.

В то же время, собеседник „Ъ-Прикамье“ утверждает, что именно третий участник — федеральный игрок является основным претендентом на актив, у него уже готов проект планировки, где, помимо отеля и апартаментов, разместится офисный центр и фитнес.

В августе ГБУ «Агентство инвестиционного развития» объявило конкурсный отбор инвесторов для строительства отеля 4 звезды на площадке снесенного ДК «Телта» (ул. Окулова, 14). Инвестор должен вложить в строительство гостиницы не менее 1 млрд руб. На участке в 1 га (будет сдан в аренду) инвестор может построить здание площадью не более 32,4 тыс. кв. м, из которых 10 тыс. «квад­ратов» должно быть отведено для гостиницы (130 номеров). На оставшихся площадях инвестор может построить апартаменты. Сроки реализации проекта — три с половиной года (четвертый квартал 2019- го — первый квартал 2023-го). Заявки принимаются до 8 ноября.

Отметим, что итоговые параметры конкурса оказались гораздо жестче. Еще в мае глава краевого минэка Максим Колесников заявлял, что объем инвестиций в проект должен составлять не менее 500 млн руб., срок реализации — не более четырех лет. Тогда предполагалось, что у комплекса должен появиться спортивно-оздоровительный центр с тренажерным залом площадью не менее 1 тыс. кв. м.

Гендиректор девелоперской компании «Орсо групп» Михаил Бесфамильный сообщил „Ъ-Прикамье“, что его компания рассматривает возможность строительства апартаментов. Плюс таких объектов в том, что их можно строить без процедуры эскроу-счетов. Также на них не распространяются недавно введенные мэрией Перми правила, когда за превышение этажности застройщик вынужден отчислять в бюджет средства на строительство социальных объектов. Минус апартаментов — налоги в разы больше, отмечает эксперт. Они облагаются налогом на имущество в размере 0,5–2% от кадастровой стоимости объекта, тогда как жилье — 0,1%. Ежегодный налог на апартаменты стоимостью 3 млн руб. может составить 60 тыс. руб., тогда как за аналогичное жилье — порядка 5 тыс. руб., пояснил эксперт.

Марина Медведева из ГК «РИАЛ» полагает, что апартаменты будут слишком дороги для покупателей. По ее оценке, себестоимость строительства гостиницы составит 62–63 тыс. руб. за кв. метр, то есть объект в 10 тыс. кв. метров обойдется в 630 млн руб. Чтобы окупить строительство, затраты на гостиницу «упадут» на строительство апартаментов — по 30 тыс. руб. на квадратный метр. Себестоимость апартаментов экс­перт оценивает в 55 тыс. руб. за кв. метр. Привлеченные в проект денежные средства «утяжелят» стоимость метра арендного жилья еще на 6–7 тыс. руб. «Себестоимость апартаментов составит порядка 91 тыс. руб. за кв. метр. А теперь попробуйте „вспотеть“ — продать их за 100 тыс. руб. за квадрат»,— отметила она. К тому же, в апартаментах люди живут без права регистрации.

Вячеслав Суханов