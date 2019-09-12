Волгоградская сотрудница штаба Начального отказалась от дачи показаний

Волонтер волгоградского штаба Навального Марина Цевашева отказалась от дачи показаний в Следственном комитете, сославшись на 51 статью Конституции РФ, позволяющую не свидетельствовать против себя.

В волгоградском штабе сообщили, что сотрудники правоохранительных органов пришли сразу по двум адресам: месту регистрации и месту ее фактического проживания, провели обыски и изъяли всю технику. В Следственном комитете, куда была доставлена волонтер, она отказалась от дачи показаний.

Одновременно силовики провели обыск в комнате общежития, где живет координатор волгоградского штаба Евгений Кочегин. У него также изъяли всю технику, а его самого отвезли на допрос в следственное управление СКР.

Сергей Петунин