ЕЦБ стал еще мягче

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги объявил сегодня о новых мерах монетарного смягчения — в частности, регулятор дополнительно снизит уже и так отрицательную ставку по депозитам, а с ноября этого года возобновит и программу количественного смягчения. Объем выкупа активов ежемесячно составит €20 млрд.

Европейский центробанк по итогам заседания в четверг объявил о возобновлении программы скупки активов с неопределенным сроком ее окончания. Также ЕЦБ увел депозитную ставку еще дальше на «отрицательную территорию», снизив ее с минус 0,4% до минус 0,5%. Две другие основные ставки оставлены без изменений. Рефинансирования — на нулевом уровне, экстренного кредитования — 0,25%. Эти ставки останутся прежними до момента, когда в ЕЦБ увидят «уверенное приближение инфляции к ориентиру в 2%».

Также регулятор объявил, что выкуп активов в объеме €20 млрд ежемесячно возобновится с 1 ноября этого года. В отличие от предыдущих программ для этой не установлено конечной даты. В ЕЦБ лишь говорят, что программа закончится незадолго до начала повышения ставок.

«У нас достаточно пространства для продолжения количественного смягчения на протяжении достаточно длительного периода времени — в таком ритме и без необходимости начинать обсуждения о лимитах»,— пояснил Марио Драги.





ЕЦБ также смягчил условия целевых операций долгосрочного рефинансирования для банков и сообщил, что введет многоуровневую депозитную ставку для поддержки кредиторов.

Напомним, предыдущая программа количественного смягчения продлилась с января 2015 по декабрь 2018 года — за это время банк выкупил облигации на общую сумму €2,6 трлн. Эти средства (при погашении бондов) в ЕЦБ планируют реинвестировать «в течение продолжительного периода после начала повышения ключевой ставки».

Решение дополнительно ослабить монетарную политику объясняется очередным снижением прогнозов по зоне евро: теперь в ЕЦБ ждут замедления роста до 1,1% в 2019-м и до 1,2% в 2020-м (против 1,2% и 1,4%, ожидавшихся еще в июне). Прогноз по инфляции также снижен: на этот год с 1,3% до 1,2%, на следующий — с 1,4% до 1%.

Татьяна Едовина