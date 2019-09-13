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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Право собственности на аварийный путепровод перешло к городу

Администрация Перми в конце августа зарегистрировала в своей собственности путепровод через горнозаводскую ветку железной дороги на ул. Монастырской, сообщил „Ъ-Прикамье“ собеседник в мэрии.

Ранее сообщалось, что город и РЖД подписали соглашение о безвозмездной передаче актива в муниципальную собственность. Вместе с объектом мэрии был передан и проект реконструкции путепровода, который считается ограниченно рабочим. По проекту стоимость приведения его в нормативное состояние оценивается свыше 800 млн руб.

Другой собеседник в мэрии сообщил, что наиболее опасные места путепровода — по его центру, водителям автобусов дана рекомендация ездить, максимально прижимаясь к обочинам.
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