ТЦ Bazar в Перми переименован в «Облака»

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, крупный торговый центр в Перми — Bazar (в здании бывшего кинотеатра «Россия», ул. Ленина, 88) сменил название. Сейчас он называется «Облака». На фасаде вскоре появится новая вывеска.

Как пояснил „Ъ-Прикамье“ управляющий ТЦ Илья Мадьянов, ребрендинг был проведен после опроса, показавшего, что посетители центра не воспринимают его как Bazar.

Также в ходе исследования было установлено, что объект больше всего ассоциируется с расположенным в нем клубом «Облака», поэтому и было решено переименовать ТЦ.

Изначально, в течение семи лет, ТЦ назывался Wonderhall и был переименован после смены собственника.

Поменяет свою концепцию и ночной клуб-ресторан «Облака», сообщил „Ъ-Прикамье“ его владелец Феликс Садыков. Также он открыл в ТЦ перевезенный из бизнес-центра «Любимов» танцевальный ресторан «Одесса».