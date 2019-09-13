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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Бывший замглавы Перми покинул муниципальную службу

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, в минувшую пятницу, 6 сентября, покинул свою должность директор МКУ «Содержание муниципального имущества» Андрей Ярославцев. Источник в мэрии сообщил, что директор написал заявление по собственному желанию, без какого-либо конфликта: «Ему оказалось неинтересно работать на этой должности». МКУ «Содержание муниципального имущества» занимается содержанием нежилых объектов недвижимости города, например, бывшими автопарками.

Господин Ярославцев работал директором МКУ с мая 2018 года, прежде был влиятельным замглавы администрации Перми, курировавшим блок пространственного развития. Он покинул пост осенью 2017 года, на фоне критики градостроительной деятельности мэрии со стороны краевых властей.

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